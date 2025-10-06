Regionali Calabria Conte ringrazia Tridico | Ha costruito nuovo percorso politico Pd | Unità centrosinistra indispensabile

Sono bastati pochi minuti dopo la chiusura dei seggi per avere la certezza della sconfitta elettorale. Il governatore uscente Roberto Occhiuto è stato rieletto alla giuda della Regione Calabria, staccando di diversi punti percentuali (più di 15) il candidato del campo progressista Pasquale Tridico. L’ex presidente dell’Inps e attuale europarlamentare del Movimento 5 stelle ha chiamato Occhiuto per augurargli buon lavoro subito i risultati dopo le prime proiezioni. “Le sue dimissioni ci hanno colto di sorpresa ma il centrosinistra, il campo progressista ha dato una risposta vera e ringrazio tutte le forze di centrosinistra”, ha commentato Tridico incontrando la stampa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

