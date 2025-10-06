Regionali Calabria 2025 urne chiuse | al via lo spoglio – La diretta
Urne chiuse in Calabria per le elezioni regionali 2025. Dalle 15 al via lo spoglio da cui uscirà il nome del prossimo governatore: 2.406 le sezioni totali. Gli elettori sono stati chiamati a votare dalla ore 7 alle 23 di domenica 5 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 6 ottobre. Alle 23 di ieri l’affluenza è stata del 29,10%. Alla stessa ora nel 2021 – la precedente tornata elettorale – il dato era pari al 30,88%. La provincia con il maggior numero di persone che si sono recate alle urne è quella di Reggio Calabria con il 32,24%. Elezioni regionali Calabria 2025 – La diretta Inizio diretta: 061025 15:00 Fine diretta: 061025 23:00 15:16 061025 Exit poll Opinio-Rai: Occhiuto 59-63%, Tridico 35. 🔗 Leggi su Lapresse.it
