Regionali Calabria 2025 urne chiuse | al via lo spoglio – La diretta

Lapresse.it | 6 ott 2025

Urne chiuse in   Calabria  per le elezioni regionali 2025. Dalle 15 al via lo spoglio da cui uscirà il nome del prossimo governatore: 2.406 le sezioni totali.  Gli elettori sono stati chiamati a votare dalla ore 7 alle 23 di domenica 5 ottobre e dalle 7 alle 15 di lunedì 6 ottobre. Alle 23 di ieri l’affluenza è stata del 29,10%. Alla stessa ora nel 2021 – la precedente tornata elettorale – il dato era pari al 30,88%. La provincia con il maggior numero di persone che si sono recate alle urne è quella di Reggio Calabria  con il 32,24%. Elezioni regionali Calabria 2025 – La diretta Inizio diretta: 061025 15:00 Fine diretta: 061025 23:00 15:16 061025 Exit poll Opinio-Rai: Occhiuto 59-63%, Tridico 35. 🔗 Leggi su Lapresse.it

regionali calabria 2025 urneRisultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato  Pasquale Tridico. Come scrive quotidiano.net

regionali calabria 2025 urneElezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida. Exit poll: Occhiuto nettamente avanti - La prima rilevazione di Opinio per la Rai dà il governatore uscente in una forbice tra il 63 e il 59 per centro. Scrive ilfoglio.it

