Regionali Calabria 2025 Forza Italia primo partito | Abbiamo puntato su quello che abbiamo fatto con la civica siamo oltre il 30% – L’intervista
La vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria è anche un successo per Forza Italia, che si conferma il primo partito della Regione. Secondo la quarta proiezione di Swg, il partito di Berlusconi raccoglie il 32,3%, suddiviso tra Forza Italia che arriva al 17,6%, la lista Occhiuto, con il 13% e Forza Azzurri, ferma al 1,7%. Un risultato controtendenza, considerando che a livello nazionale Fratelli d’Italia continua a rafforzarsi, come dimostrato dalle elezioni regionali nelle Marche che si sono tenute la scorsa settimana, riducendo lo spazio per gli altri partiti del centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: regionali - calabria
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Elezioni regionali Calabria, centrodestra unito stravince e Forza Italia fa il pieno: il quadro - X Vai su X
Risultati delle elezioni regionali in Calabria, ecco il secondo exit poll Opinio Tajani (Forza Italia) parla di successo Ecco gli ultimi aggiornamenti: segui la nostra diretta https://www.avveniredicalabria.it/elezioni-regionali-in-calabria-ecco-tutti-gli-eletti/ Vai su Facebook
Risultati Elezioni Regionali Calabria 2025, diretta Occhiuto Presidente/ FI 19%, derby FdI-Lega: Pd batte M5s - Risultati Elezioni Regionali Calabria 2025: spoglio live, exit poll, proiezioni e affluenza dopo le ore 15. Scrive ilsussidiario.net
Regionali in Calabria 2025, trova i risultati del tuo Comune: la mappa live - 406 sezioni in 5 province che porteranno all’elezione del consiglio regionale e del presidente ... Segnala quotidiano.net