Regionali Calabria 2025 Forza Italia primo partito | Abbiamo puntato su quello che abbiamo fatto con la civica siamo oltre il 30% – L’intervista

La vittoria di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in Calabria è anche un successo per Forza Italia, che si conferma il primo partito della Regione. Secondo la quarta proiezione di Swg, il partito di Berlusconi raccoglie il 32,3%, suddiviso tra Forza Italia che arriva al 17,6%, la lista Occhiuto, con il 13% e Forza Azzurri, ferma al 1,7%. Un risultato controtendenza, considerando che a livello nazionale Fratelli d’Italia continua a rafforzarsi, come dimostrato dalle elezioni regionali nelle Marche che si sono tenute la scorsa settimana, riducendo lo spazio per gli altri partiti del centrodestra. 🔗 Leggi su Open.online