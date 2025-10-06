Regionali Calabria 2025 al via lo spoglio | i risultati in diretta LIVE
Segui in diretta lo spoglio del voto: a contendersi la carica di governatore l'uscente Roberto Occhiuto e il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs
Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social
Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/regionali-calabria-l-affluenza-12-e-537percento-AHUK2i0C
Elezioni regionali in Calabria 2025, seggi aperti anche oggi: orari
Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato Pasquale Tridico.
Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida tra Occhiuto e Tridico in diretta - L'affluenza alle 12 di domenica era del 29,08 per cento, un punto in meno rispetto alle ultime regionali.