Regionali Calabria 2025 al via lo spoglio | i risultati in diretta LIVE

Segui in diretta lo spoglio del voto: a contendersi la carica di governatore l'uscente Roberto Occhiuto e il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico

Regionali, Pd verso sì a Giani. In Calabria è scontro M5s-Avs

Verso le regionali, rebus candidati a sinistra: in Calabria manca il nome. Tridico criptico sui social

Regionali, Schlein: "Uniti vinciamo": Scoppia il caso Lucano in Calabria

Risultati elezioni Calabria 2025 in diretta: exit poll regionali e proiezioni in tempo reale - Sfida tra il centrodestra del governatore uscente Roberto Occhiuto e il campo largo che ha candidato il pentastellato Pasquale Tridico.

Elezioni regionali in Calabria: i risultati della sfida tra Occhiuto e Tridico in diretta - L'affluenza alle 12 di domenica era del 29,08 per cento, un punto in meno rispetto alle ultime regionali.