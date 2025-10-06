Reggio incontra Francoforte | un ponte di emozioni e cultura per gli studenti del liceo Gullì

Dal 23 al 30 settembre, dieci studentesse tedesche accompagnate dai docenti Bastian Horn e Lara Stoicescu sono state accolte dalle famiglie italiane degli studenti del quarto anno del liceo linguistico, dando vita a un’esperienza intensa e coinvolgente fatta di condivisione quotidiana, scoperta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: reggio - incontra

La Libreria Ave Ubik di Reggio Calabria ospita Luigi de Magistris: quando la cultura incontra il coraggio

Asse Calabria-Marocco: il console Naccari incontra il presidente della Camera di commercio di Reggio Calabria

Il Console Onorario del Marocco incontra il presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria http://dlvr.it/TNSzJB - X Vai su X

Reggio Emilia incontra Digione: arte, memoria e futuro Dal 25 al 27 settembre Reggio Emilia ha accolto una delegazione della città gemella Digione, guidata dall’Assessora all’Inclusione e Disabilità Stéphanie Vacherot e dal Direttore delle Relazioni Intern Vai su Facebook

Reggio incontra Francoforte: un ponte di emozioni e cultura per gli studenti del liceo Gullì - Una settimana tra cultura, nuove amicizie e crescita personale: si è conclusa con successo la prima fase dello scambio internazionale tra l'istituto reggino e la Schule am Ried di Francoforte sul Meno ... Secondo reggiotoday.it