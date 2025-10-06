Record storico per Creattiva | registrate oltre 56mila presenze

Bergamo.  Si chiude con  oltre 56mila visitatori   provenienti dall’Italia e dall’estero  la 32ª edizione di  Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg, andata in scena  dal 2 al 5 ottobre  alla Fiera di Bergamo. In  crescita del 10%  rispetto all’edizione dell’autunno 2024 (che aveva sfiorato quota 52mila presenze) il numero di appassionate e appassionati giunti nel capoluogo orobico per partecipare alla manifestazione. Traguardo, questo, che segna un  record storico  per la fiera. Oltre  235 imprese da 16 regioni italiane e 9 Paesi esteri, un calendario con più di  mille eventi collaterali  e un’energia che ha attraversato padiglioni e laboratori: la manifestazione si conferma non solo un punto di riferimento per il settore, ma anche un luogo in cui la manualità diventa  esperienza collettiva, capace di valorizzare il  lavoro artigiano  e il suo significato  culturale e sociale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

