Bergamo. Si chiude con oltre 56mila visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero la 32ª edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg, andata in scena dal 2 al 5 ottobre alla Fiera di Bergamo. In crescita del 10% rispetto all'edizione dell'autunno 2024 (che aveva sfiorato quota 52mila presenze) il numero di appassionate e appassionati giunti nel capoluogo orobico per partecipare alla manifestazione. Traguardo, questo, che segna un record storico per la fiera. Oltre 235 imprese da 16 regioni italiane e 9 Paesi esteri, un calendario con più di mille eventi collaterali e un'energia che ha attraversato padiglioni e laboratori: la manifestazione si conferma non solo un punto di riferimento per il settore, ma anche un luogo in cui la manualità diventa esperienza collettiva, capace di valorizzare il lavoro artigiano e il suo significato culturale e sociale.

© Bergamonews.it - Record storico per Creattiva: registrate oltre 56mila presenze