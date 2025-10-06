Record di iscritti alle università telematiche | come laurearsi da casa continuando a lavorare

Today.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fenomeno marginale fino a pochi anni fa. Oggi, una scelta sempre più condivisa nel panorama universitario italiano: nell’anno accademico 2024-25, gli atenei telematici hanno rappresentato il 15 per cento degli studenti universitari del nostro Paese, passando da circa 60mila iscritti nel 2015 a. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: record - iscritti

Ci sto a fare fatica? A Carmignagno record d'iscritti al progetto che si rivolge ai giovanissimi

Beach Academy da record. Quasi 250 gli iscritti alla rassegna a firma M&G

Il canale YouTube della Serie A da record: 10 milioni di iscritti e numeri da capogiro

Crescita esplosiva per le Università Telematiche: numeri record per l'anno accademico 2024/2025 - Il prossimo anno accademico vedrà una crescita esponenziale degli iscritti alle università telematiche, ecco l'analisi di AteneiOnline. Segnala punto-informatico.it

Cerca Video su questo argomento: Record Iscritti Universit224 Telematiche