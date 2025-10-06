Reazione a Catena sembrava troppo facile | campionesse travolte
Le Tre stagioni, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate dai Meno dodici nella puntata in onda questa sera, lunedì 6 ottobre. I nuovi concorrenti, Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. da Genova, hanno spiegato di chiamarsi così "perché in realtà ne mancano 12 qua, noi dovremmo essere 15, il nostro gruppo di amici conta 15 persone e il nostro rapporto si è consolidato proprio giocando all'intesa vincente". Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono state le campionesse Egle, Chiara e Raffaella, che hanno centrato 8 parole contro le 4 degli sfidanti e sono giunte all'ultima catena con 137mila euro e all'ultima parola con 34. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: reazione - catena
Reazione a Catena 14 luglio 2025: le Pane al Pane
Giovediamoci: vinci con cultura e strategia a reazione a catena
Reazione a Catena 22 luglio 2025: le Giovediamoci vincono 66mila euro
Nella puntata di ieri di "Reazione a catena", il popolare quiz pre-serale di Rai Uno, tre residenti di Valgrana, Eva Viano, Oscar Rivero e Danilo Ponzo, hanno avuto l'opportunità di partecipare, condividendo un'esperienza significativa nonostante la sconfitta. Vai su Facebook
“Reazione a Catena” conquista la fascia del preserale con il 24% di share e 3 milioni 826 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Reazione a Catena: fuori i “Pane e Miele”, social infuriati - La serata di martedì 23 settembre 2025 rimarrà impressa nella memoria degli affezionati telespettatori di Reazione a Catena. Secondo ilsipontino.net
Chi sono i Cima di Rapa, i campioni di “Reazione a catena” - Campioni dal 25 settembre, sono bravissimi a indovinare l'Ultima Parola. Da sorrisi.com