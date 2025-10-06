Reazione a Catena sembrava troppo facile | campionesse travolte

Le Tre stagioni, campionesse in carica di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state sfidate dai Meno dodici nella puntata in onda questa sera, lunedì 6 ottobre. I nuovi concorrenti, Tommaso, Lorenzo e Lorenzo C. da Genova, hanno spiegato di chiamarsi così "perché in realtà ne mancano 12 qua, noi dovremmo essere 15, il nostro gruppo di amici conta 15 persone e il nostro rapporto si è consolidato proprio giocando all'intesa vincente". Ad avere la meglio all'intesa vincente, però, sono state le campionesse Egle, Chiara e Raffaella, che hanno centrato 8 parole contro le 4 degli sfidanti e sono giunte all'ultima catena con 137mila euro e all'ultima parola con 34. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

