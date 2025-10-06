In vista della Giornata Internazionale delle bambine dell'11 ottobre, la Fondazione Terre des Hommes ha pubblicato l'ultimo "Dossier Indifesa" dove, tra gli altri, sono riportati i dati raccolti dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale sui reati commessi in Italia a danno di minori. Nel 2024 i reati segnalati sono stati 7204 con 252 casi in più rispetto al 2023 (+4%). L'aumento su base decennale è del +35%. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Reati sui minori, in Italia 7200 casi nel 2024. I dati nel Dossier Indifesa