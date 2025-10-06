Reati sui minori in Italia 7200 casi nel 2024 I dati nel Dossier Indifesa

Tg24.sky.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della Giornata Internazionale delle bambine dell'11 ottobre, la Fondazione Terre des Hommes ha pubblicato l'ultimo "Dossier Indifesa" dove, tra gli altri, sono riportati i dati raccolti dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale sui reati commessi in Italia a danno di minori. Nel 2024 i reati segnalati sono stati 7204 con 252 casi in più rispetto al 2023 (+4%). L'aumento su base decennale è del +35%. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

reati sui minori in italia 7200 casi nel 2024 i dati nel dossier indifesa

© Tg24.sky.it - Reati sui minori, in Italia 7200 casi nel 2024. I dati nel Dossier Indifesa

In questa notizia si parla di: reati - minori

La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”

Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori

Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano

reati minori italia 7200Terre des Hommes: record di reati su minori, 7.204 nel 2024 - Vittime femminili predominanti, boom dei reati digitali e maltrattamenti in famiglia ... Come scrive rainews.it

Firenze seconda in Italia per numero di reati - Firenze è la seconda in Italia per numero di reati in rapporto alla popolazione, con 65,3 reati denunciati ogni mille abitanti, peggio solo Milano e Roma. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Reati Minori Italia 7200