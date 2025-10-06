Reati sui minori | in Campania boom del digitale e più vittime femminili

Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati 431 i reati a danno di minori commessi nel 2024 in Campania, con un leggero aumento del 1%, il dato rimane stabile rispetto all’anno precedente. A livello nazionale i reati a danno di minori sono, invece, stati 7.204, con un aumento annuale del 4%. Anche in Campania, come a livello nazionale, le vittime sono in prevalenza di genere femminile (56%), soprattutto nei reati a sfondo sessuale: violenza sessuale aggravata (90%), violenza sessuale (87%), atti sessuali con minorenne (78%), detenzione di materiale pornografico (67%), pornografia minorile (63%). I maltrattamenti in famiglia sono la fattispecie di reato con più casi, con un totale di 157 casi, in calo del 18% rispetto al 2023. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Reati sui minori: in Campania boom del digitale e più vittime femminili

In questa notizia si parla di: reati - minori

La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”

Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori

Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di #pisticci, impegnati nei servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani, anche minori di età, hanno arrestato un mi Vai su Facebook

Terre des Hommes: record di reati su minori, 7.204 nel 2024 - Vittime femminili predominanti, boom dei reati digitali e maltrattamenti in famiglia ... Si legge su rainews.it

Ciambriello, è allarme minori non solo in Campania - "Abbiamo nelle carceri campane 402 giovani dai 18 ai 24 anni, purtroppo abbiamo anche 594 persone dai 60 ai 69 anni e anche 143 persone oltre i 70 anni. Scrive ansa.it