Reati sui minori | crescono quelli digitali in Abruzzo le vittime sono soprattutto bambine

Chietitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Abruzzo c'è stato un lieve calo dei reati a danno di minori commessi nel 2024 in Abruzzo ma, in linea con la tendenza nazionale, è stato registrato un deciso aumento dei reati connessi con il digitale.I dati, elaborati dal servizio analisi criminale della direzione centrale polizia criminale. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reati - minori

La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”

Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori

Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano

reati minori crescono digitaliTerre des Hommes: record di reati su minori, 7.204 nel 2024 - Vittime femminili predominanti, boom dei reati digitali e maltrattamenti in famiglia ... rainews.it scrive

reati minori crescono digitaliReati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes - I dati sono stati diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa 2025 ... Come scrive lanotiziagiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Reati Minori Crescono Digitali