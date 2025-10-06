Reati su minori superata la soglia record | oltre 7 mila casi Internet diventa sempre più pericoloso e le vittime sono soprattutto le bambine

Il primo luogo di rischio resta la casa: i maltrattamenti in famiglia sfiorano le 3.000 vittime. Colpisce anche l’aumento degli omicidi volontari di minori: 21 nel 2024, più 75% rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Reati su minori, superata la soglia record: oltre 7 mila casi. Internet diventa sempre più pericoloso e le vittime sono soprattutto le bambine

