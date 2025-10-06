Reati su minori in Umbria dati allarmanti in un anno +29 | crescono le violenze sessuali su bambine

Perugiatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le violenze e i reati sui minori in Umbria sono diventati un fenomeno allarmante per i servizi sociali dei vari comuni, il tribunale dei minori e ovviamente per le forze dell'ordine. Il dato fornito dallo studio congiunto tra Polizia di Stato e Fondazione Terre des Hommes fa emergere una violenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: reati - minori

La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”

Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori

Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano

Reati su minori, Terre des hommes: in Umbria +29% in un anno, crescita allarmante - Nel 2024 ne sono stati registrati 112, con un aumento del 29% rispetto all’anno precedente, un dato nettamente superiore alla media nazionale ... Scrive umbria24.it

reati minori umbria datiReati sui minori: oltre 7.000 casi. Dati Polizia e Terre des Hommes - Si contano 252 casi in più dell’anno precedente, ciò si traduce in un ... mediterranews.org scrive

Cerca Video su questo argomento: Reati Minori Umbria Dati