Reati su minori in aumento del 5% in Veneto nell' ultimo anno | i dati

Padovaoggi.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati 585 i reati a danno di minori commessi nel 2024 in Veneto, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente. Un andamento leggermente superiore a quello nazionale, che, con 7.204 reati a danno di minori, segna un aumento annuale del 4%.Anche in Veneto, come a livello nazionale, le. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

