Reati contro i minori Terres des Hommes | oltre 7 mila nel 2024

Oltre 7mila i reati a danno di minori in Italia lo scorso anno. La cifra record è contenuta nel rapporto della Fondazione Terres des Hommes che denuncia una crescita del 4% sul traffico legato alla pedopornografia. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Reati contro i minori, Terres des Hommes: oltre 7 mila nel 2024

Reati su minori: Terres des Hommes e Polizia criminale, record con 7.200 nel 2024, +4% rispetto a 2023. Il 63% delle vittime sono ragazze - Si contano 252 casi in più dell’anno precedente, ciò si traduce in un ... Da agensir.it