Reati contro i minori in aumento nel 2024 | oltre 7.200 casi in Italia record decennale secondo Terre des Hommes

Sono stati 7.204 i reati contro i minori registrati in Italia nel 2024, superando per la prima volta la soglia dei 7.000 casi. È quanto emerge dai dati del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes durante la presentazione a Roma del Dossier indifesa 2025, dedicato alla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. Rispetto al 2023, i reati sono aumentati del 4%, mentre su base decennale la crescita è del 35%. In forte espansione i reati legati al digitale, come pornografia minorile (+63%) e detenzione di materiale pedopornografico (+36%), segno di una rete sempre più pericolosa per i più giovani. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

