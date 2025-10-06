Reati contro i minori in aumento in Puglia | 299 casi nel 2024 il 65% delle vittime è femmina

Sono 299 i reati commessi nel 2024 in Puglia ai danni di minori, in aumento del 3% rispetto all’anno precedente. Un dato in linea con la tendenza nazionale che, secondo il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, registra 7.204 casi in tutta Italia, +4% su base. 🔗 Leggi su Baritoday.it

