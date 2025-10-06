Reati contro i minori in aumento in Puglia | 299 casi nel 2024 il 65% delle vittime è femmina
Sono 299 i reati commessi nel 2024 in Puglia ai danni di minori, in aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Un dato in linea con la tendenza nazionale che, secondo il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, registra 7.204 casi in tutta Italia, +4% su base.
La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”
Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori
Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano
#TG2000 - Terre des Hommes: record di #reati su #minori. Oltre 7.200 nel 2024 #6ottobre #TV2000 #NEWS @tg2000it
Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di #pisticci, impegnati nei servizi finalizzati alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, soprattutto nei luoghi frequentati da giovani, anche minori di età, hanno arrestato un mi
Lazio, reati sui minori in crescita: nel 2024 +14% rispetto all'anno precedente - "Reati sui minori in aumento nel Lazio: 680 casi nel 2024, +14% rispetto all'anno precedente.
Reati contro i minori in aumento nel 2024: oltre 7.200 casi in Italia, record decennale secondo Terre des Hommes - I dati sono stati diffusi dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa 2025