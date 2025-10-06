Reati contro i minori a Roma e nel Lazio | più della metà delle vittime è composta da bambine

In aumento anche i reati di maltrattamenti in famiglia: anche in questo caso, più della metà delle vittime è composta da bambine e ragazzine secondo il report di Terre Des Hommes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Lega propone equiparazione penale tra minori e maggiorenni per contrastare incremento della criminalità giovanile. Salvini: “44mila reati commessi in un anno da under 18, incredibile”

Nuove indagini contro uomo già condannato: ipotesi di reati su tre minori

Ricercato per reati sessuali su minori in Francia: arrestato nel Lodigiano

