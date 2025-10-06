Quale sarà il futuro della monarchia nel Regno Unito? I dubbi non mancano, così come il malcontento. Le crescenti tensioni tra Re Carlo e il Principe William sono ormai cosa di pubblico dominio. Non solo il rapporto con Harry ma anche e soprattutto la strada da percorrere per la corte. Tradizione contro rivoluzione e Buckingham Palace viene scossa da queste due generazioni a confronto. Il primogenito ed erede scalpita e la frattura potrebbe ben presto condurre a un terremoto gravoso. Un Principe stanco William non ce la fa più, è il caso di dirlo. La rivoluzione che vorrebbe si concretizzasse è antitetica alla visione di suo padre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, aumenta la distanza con William: tutti i contrasti con l’erede