Rc auto in Abruzzo | Pescara è la provincia più cara

L’incremento annuale registrato in Abruzzo è il più alto d’Italia, con il premio medio pari a 594,09 euro (+11,6%). La provincia di Pescara è la più cara in assoluto. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Osservatorio rc auto Facile.it - Assicurazione.it.«Dopo i primi segnali positivi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

