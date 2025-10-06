Rc auto in Abruzzo | Pescara è la provincia più cara
L’incremento annuale registrato in Abruzzo è il più alto d’Italia, con il premio medio pari a 594,09 euro (+11,6%). La provincia di Pescara è la più cara in assoluto. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Osservatorio rc auto Facile.it - Assicurazione.it.«Dopo i primi segnali positivi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
In questa notizia si parla di: auto - abruzzo
Frontale tra auto e bus su statale 17, due morti in Abruzzo originari di Napoli
Incidente in Abruzzo, morti due napoletani: in auto trovati denaro contante, monili e oro
Rubano 1500 euro a una edicolante del centro, la fuga in auto finisce in Abruzzo: coppia fermata e arrestata
Leggi su Tgr Abruzzo Scontro tra auto, muore un 46enne. Grave il figlio Terribile scontro tra due auto sulla Statale 16. Nell'impatto è morto un uomo di 46 anni. Gravemente ferito il figlio di 11 anni. I due occupanti l'altra auto si sono dati alla fuga. Il conducente Vai su Facebook
Rc auto, Abruzzo maglia nera in Italia: premi in aumento dell’11,6% L’Abruzzo è la regione italiana che, nell’ultimo anno, ha registrato l’aumento più consistente del costo medio delle polizze Rc auto. #rcauto #abruzzo - X Vai su X
Rc auto, Abruzzo maglia nera in Italia: premi in aumento dell’11,6% - L’Abruzzo è la regione italiana che, nell’ultimo anno, ha registrato l’aumento più consistente del costo medio delle polizze Rc auto. Si legge su laquilablog.it
Scontro tra un'auto e una bici elettrica a Pescara, un morto - Una donna è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio, in via Rio Sparto, in zona Portanuova a Pescara. Segnala msn.com