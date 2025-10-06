Rc auto in Abruzzo | Pescara è la provincia più cara

L’incremento annuale registrato in Abruzzo è il più alto d’Italia, con il premio medio pari a 594,09 euro (+11,6%). La provincia di Pescara è la più cara in assoluto. È quanto emerge dall’analisi condotta dall’Osservatorio rc auto Facile.it - Assicurazione.it.«Dopo i primi segnali positivi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it