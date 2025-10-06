Ravezzani senza mezzi termini | Il valzer dei centravanti non è servito a nulla Ora sembra che lui sia il meno peggio E dà un consiglio a Tudor
Ravezzani, il giornalista boccia il turnover del tecnico: la continua alternanza tra Vlahovic, David e Openda non sta dando i frutti sperati. Un attacco che non segna, tre centravanti che si alternano senza mai trovare continuità. Il giorno dopo lo 0-0 contro il Milan, il giornalista Fabio Ravezzani individua il problema principale della Juventus di Igor Tudor: la gestione confusionaria del reparto offensivo. Attraverso il suo account X, l’opinionista ha criticato aspramente la politica del turnover, chiedendo al tecnico una scelta definitiva. Ravezzani: serve una gerarchia. L’analisi di Ravezzani è una bocciatura senza appello della strategia adottata finora da Tudor, che ha alternato i suoi tre bomber senza mai definire una gerarchia chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
