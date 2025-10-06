Ravezzani senza mezzi termini | Il valzer dei centravanti non è servito a nulla Ora sembra che lui sia il meno peggio E dà un consiglio a Tudor

Juventusnews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ravezzani, il giornalista boccia il turnover del tecnico: la continua alternanza tra Vlahovic, David e Openda non sta dando i frutti sperati. Un attacco che non segna, tre centravanti che si alternano senza mai trovare continuità. Il giorno dopo lo 0-0 contro il  Milan, il giornalista  Fabio Ravezzani  individua il problema principale della  Juventus  di  Igor Tudor: la gestione confusionaria del reparto offensivo. Attraverso il suo account X, l’opinionista ha criticato aspramente la politica del turnover, chiedendo al tecnico una scelta definitiva. Ravezzani: serve una gerarchia. L’analisi di  Ravezzani  è una bocciatura senza appello della strategia adottata finora da  Tudor, che ha alternato i suoi tre bomber senza mai definire una gerarchia chiara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

ravezzani senza mezzi termini il valzer dei centravanti non 232 servito a nulla ora sembra che lui sia il meno peggio e d224 un consiglio a tudor

© Juventusnews24.com - Ravezzani senza mezzi termini: «Il valzer dei centravanti non è servito a nulla. Ora sembra che lui sia il meno peggio». E dà un consiglio a Tudor

In questa notizia si parla di: ravezzani - mezzi

ravezzani senza mezzi terminiRavezzani critico sulla Juve: «Ha deluso e non per il gioco. Tudor? C’è una cosa che ha detto ieri e che non mi è piaciuta affatto» - Ravezzani critica la mentalità di questa Juve: un pareggio in casa non può essere accolto con soddisfazione dopo una prova incolore Un’analisi dura, che non colpisce solo la prestazione, ma la mentali ... juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ravezzani Senza Mezzi Termini