Ravezzani | Il Milan è filosoficamente diverso da quello di prima
Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia' ha commentato il pareggio a reti bianche di Juventus-Milan. Ecco le parole del giornalista sulla prestazione dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Ravezzani: “Ricci anonimo. Loftus contraddittorio. Bene …”
Milan, Ravezzani: “Leao devastante ad una condizione. L’esperimento da finto 9 …”
Milan, Ravezzani: “Con Vlahovic faresti un grande balzo. Nessun dubbio”
Ravezzani: "Il Milan è una squadra sul pezzo, non molla mai. Leao deve mordere l'erba" - Nel post partita di Juventus Milan, il direttore di Telelombardia Fabio Ravezzani ha commentato così la prestazione dei rossoneri e l'ingresso in campo di Rafa Leao, talento ...
Ravezzani: "Milan società improvvisata. Ieri ha perso con una squadra scarsa" - Durante l'appuntamento odierno con Maracana sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Fabio Ravezzani.