Ravezzani | Gimenez a oggi è un punto di riferimento essenziale per il Milan

Commentando Juventus-Milan, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha scritto su X dell'importanza di Santiago Gimenez per i rossoneri al giorno d'oggi. Secondo lui 'El Bebote' è stato il migliore in campo dopo Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Ravezzani: “Gimenez buon realizzatore, non un fenomeno. Serve ..”

Ravezzani su Gimenez: "Non sarà elegante e implacabile, ma a oggi &#232; un punto di riferimento essenziale per il Milan" - Dopo il pareggio del Milan sul campo della Juventus di Tudor, il noto giornalista e direttore televisivo Fabio Ravezzani, ha commentato così postando il proprio pensiero sul suo ... milannews.it scrive

