Ravenna dà l' ok al bilancio consolidato Pd | Incremento del patrimonio netto Opposizione | Gestione deludente
Nella seduta di martedì il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024, con 18 voti favorevoli (Pd, Alleanza verdi sinistra, Partito repubblicano italiano, Ama Ravenna) e 9 voti contrari (Fratelli d'Italia, Lista per Ravenna, Lista per Ravenna – Lega –.
Cassa di Ravenna, approvato il bilancio. "Risultato migliore di sempre"
Ravenna dà l'ok al bilancio consolidato, Pd: "Incremento del patrimonio netto". Opposizione: "Gestione deludente"
Cassa di Ravenna, ok al bilancio. Patuelli riconfermato presidente - Oppure, a richiesta, è possibile la distribuzione di 61 centesimi lordi in contanti per ogni azione. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Ok al bilancio. Patuelli rieletto presidente - Antonio Patuelli rieletto per acclamazione alla presidenza della Cassa di Ravenna dal Cda che si è riunito ieri l’altro al termine dell’assemblea che si è tenuta al Teatro Alighieri di Ravenna. Scrive quotidiano.net