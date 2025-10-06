Rasmus Munk è il migliore cuoco del mondo premiati anche Massimo Bottura e Diego Rossi | ecco i vincitori dei Best Chef Awards 2025

Il danese Rasmus Munk, chef e coproprietario del ristorante Alchemist di Copenaghen — quinto nella lista dei World’s 50 Best Restaurants e con un menu degustazione che arriva a 2.000 euro — si conferma il miglior cuoco del mondo, dopo aver vinto anche nel 2024. La cerimonia dei The Best Chef Awards 2025 si è svolta giovedì 2 ottobre agli East End Studios di Milano, e ha visto trionfare chef Munk, posizionatosi davanti ad Ana Ros, chef di Hisa Franko in Slovenia, e Himanshu Saini del Trèsind Studio di Dubai. Anche l’Italia è stata protagonista durante la premiazione, infatti ai Best Chef Awards il migliore italiano è stato Andrea Aprea, con il suo ristorante due stelle Michelin all’interno di fondazione Rovati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Rasmus Munk è il migliore cuoco del mondo, premiati anche Massimo Bottura e Diego Rossi: ecco i vincitori dei Best Chef Awards 2025

In questa notizia si parla di: rasmus - munk

Rasmus Munk è il migliore chef del mondo (e tra venti giorni arriva in Italia)

Rasmus Munk, chi è e dove lavora il Migliore chef al mondo del 2025

Svetta in classifica il danese Rasmus Munk (Alchemist, Copenaghen), seguito da Ana Roš (Hiša Franko, Caporetto) e Himanshu Saini (Trèsind Studio, Dubai) Vai su Facebook

All'Alchemist di Copenaghen non si va (solo) per mangiare, perché l'esperienza non è soltanto nel piatto: ecco come Rasmus Munk è diventato il numero uno al mondo, ed ecco dove trovarlo senza dover volare fino in Danimarca - X Vai su X

Rasmus Munk è il migliore chef del mondo (e tra venti giorni arriva in Italia) - All'Alchemist di Copenaghen non si va (solo) per mangiare, perché l'esperienza non è soltanto nel piatto: ecco come Rasmus Munk è diventato il numero uno al mondo, ed ecco dove trovarlo senza dover vo ... Segnala vanityfair.it

Rasmus Munk, chi è e dove lavora il Migliore chef al mondo del 2025 - Si è tenuto a Milano l'evento The Best Chef Awards e a essere eletto Migliore Chef al mondo del 2025 è stato Rasmus Munk: ecco chi è, dove lavora e ... Riporta fanpage.it