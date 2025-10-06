Non solo Flaminia Romoli e Omar Benabdallah tra i nuovi ingressi al Grande Fratello 2025. Davide Maggio può annunciarvi in anteprima un’altra concorrente pronta a varcare la porta rossa questa sera nel corso del secondo appuntamento con il reality di Canale 5. Si tratta di Rasha Younes. Chi è Rasha Younes. Nata ad Amman, in Giordania, classe 1992, Rasha Younes vive a Roma dove fa l’estetista in un salone di bellezza nel quartiere Prati. Nella bio del suo profilo Instagram, appare la bandiera della Palestina con un cuore accanto. Rasha Younes sui social. Prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, il profilo Instagram di Rasha è privato e conta 5. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Rasha Younes al Grande Fratello 2025