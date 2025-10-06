Raquel Sánchez Silva oggi tra sospetti e ripartenze com’è cambiata la vita della vedova di Mario Biondo

Raquel Sánchez Silva è uno dei volti più noti e apprezzati della televisione spagnola, ma il suo nome è indissolubilmente legato a una vicenda che da oltre dieci anni continua a sollevare interrogativi e polemiche: la morte misteriosa di Mario Biondo, il cameraman palermitano che era diventato suo marito. Si era sempre pensato a un suicidio, ma poche ore fa, l’Audiencia provinciale di Madrid ha reso noto che le cose potrebbero non essere andate così. Di fatto, confermando quelli che erano sempre stati i dubbi della famiglia dell’uomo. Anche in relazione alla moglie, va detto mai formalmente indagata. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Raquel Sánchez Silva oggi, tra sospetti e ripartenze com’è cambiata la vita della vedova di Mario Biondo

