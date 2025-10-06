Ranking WTA 6 ottobre 2025 | Jasmine Paolini resta ottava Aryna Sabalenka salda in vetta

Il ranking WTA è stato aggiornato al termine dell’ultimo atto del torneo WTA 1000 di Pechino: Jasmine Paolini resta in ottava posizione, ma sale a quota 4156. In vetta rimane sempre ben salda la bielorussa Aryna Sabalenka, prima con 11010. Per quanto concerne le altre due azzurre tra le prime cento, perdono una posizione sia Lucia Bronzetti, che diventa 74ma pur restando a quota 912, sia Elisabetta Cocciaretto, la quale scivola al 92° posto scendendo a quota 795. Tra le prime 200 del mondo ritroviamo altre due tenniste italiane, ovvero Lucrezia Stefanini, 150ma con 490 punti, e Nuria Brancaccio, 158ma a quota 463. 🔗 Leggi su Oasport.it

