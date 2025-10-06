Randazzo ospita la seconda edizione di Sull’Etna col PX

Il Vespa Club Etna, affiliato al Vespa Club d’Italia dal 1952, ha concluso la seconda edizione del raduno “Sull’Etna col PX”, svoltasi il 4 e 5 ottobre 2025, con la partecipazione di oltre 400 equipaggi. La manifestazione ha avuto come base Randazzo, che ha offerto un’accoglienza calorosa grazie. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it