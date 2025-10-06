Raid su Leopoli paura per 110 italiani in treno ma Tajani rassicura | Stanno bene | Avvistati presunti droni a Oslo | ritardi e dirottamenti

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attacco russo senza precedenti colpisce l’Ucraina occidentale: cinque morti e 18 feriti. Coinvolti anche attivisti italiani di ritorno da una missione a Kharkiv. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Guerra Ucraina, missili su Leopoli: 4 morti. Raid russo sfiora treno con 110 attivisti italiani

