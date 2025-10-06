Raid russo sfiora italiani in Ucraina
A bordo del convoglio erano presenti oltre 110 connazionali che stavano rientrando da una missione umanitaria. I droni di Mosca in Lituania? Erano solo contrabbandieri. 🔗 Leggi su Laverita.info
