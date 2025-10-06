Ragazzo di 18 anni scoperto con un fucile a pompa e varie munizioni in casa nel Milanese | arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 18enne di Vittuone (Milano) per detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari avrebbero trovato in casa sua un fucile a pompa e altri oggetti sui quali verranno svolti accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ragazzo - anni

Ragazzo di 17 anni precipita dal balcone mentre è in vacanza con gli amici a Corfù: è gravissimo

Aggressione in centro, uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo. Portato in ospedale

Folli sfide in scooter: ragazzo di 16 anni lotta per la vita a Cesena

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su cui si era arrampicato Vai su Facebook

Ragazzo di 18 anni scoperto con un fucile a pompa e varie munizioni in casa nel Milanese: arrestato - I carabinieri hanno arrestato un 18enne di Vittuone (Milano) per detenzione abusiva di armi e munizioni. Scrive fanpage.it

Muore in strada a 18 anni, il corpo senza vita scoperto da alcuni passanti - Il giovane, di origini senegalesi, è rimasto vittima di un arresto cardiaco. Secondo msn.com