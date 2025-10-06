Ragazzo di 18 anni scoperto con un fucile a pompa e varie munizioni in casa nel Milanese | arrestato

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno arrestato un 18enne di Vittuone (Milano) per detenzione abusiva di armi e munizioni. I militari avrebbero trovato in casa sua un fucile a pompa e altri oggetti sui quali verranno svolti accertamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

