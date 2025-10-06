Ragazzo di 15 anni finisce nel fosso mentre guida per portare la moto dal meccanico | è grave
Mantova – Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì a Castiglione delle Stiviere, dove un ragazzo di 15 anni è finito con la propria modo dentro un canale mentre percorreva una strada arginale. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15, quando il giovane, residente nel paese, si stava recando dal meccanico a bordo del suo ciclomotore. Secondo le prime ricostruzioni, il quindicenne era seguito dalla madre quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa nelle acque del canale. È stata proprio la madre del ragazzo, testimone dell'accaduto, ad attivare immediatamente la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: ragazzo - anni
Ragazzo di 17 anni precipita dal balcone mentre è in vacanza con gli amici a Corfù: è gravissimo
Aggressione in centro, uomo di 30 anni dà una testata a un ragazzo. Portato in ospedale
Folli sfide in scooter: ragazzo di 16 anni lotta per la vita a Cesena
Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte a Glorenza (Bolzano) dopo essere rimasto schiacciato dal piatto in bronzo della statua in piazza Municipio su cui si era arrampicato Vai su Facebook
Ragazzo di 15 anni sbaglia aereo: doveva volare a Londra, finisce a Malpensa. Scatta l’indagine - Una vacanza si è trasformata in un giallo aeroportuale per un ragazzo di 15 anni originario del Regno Unito. Come scrive affaritaliani.it