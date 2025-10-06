Ragazzo di 15 anni finisce nel fosso mentre guida per portare la moto dal meccanico | è grave

Mantova – Momenti di paura nel pomeriggio di lunedì a Castiglione delle Stiviere, dove un ragazzo di 15 anni è finito con la propria modo dentro un canale mentre percorreva una strada arginale. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15, quando il giovane, residente nel paese, si stava recando dal meccanico a bordo del suo ciclomotore. Secondo le prime ricostruzioni, il quindicenne era seguito dalla madre quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo la propria corsa nelle acque del canale. È stata proprio la madre del ragazzo, testimone dell'accaduto, ad attivare immediatamente la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

