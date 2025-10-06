L e ragazze oggi sono complicate. Loro sì – assai più di noi ragazze novecentesche, Boomer o Gen X, nate tra il 1946 e il 1980 – sono chiamate a fare tutto. A essere tutto. Per amore e per forza. Per amore, perché le abbiamo immaginate perfette crescendole in libertà. Per forza, perché la complessità si è ingarbugliata imbastendo lacci e nodi senza una trama abbozzata. Mannoia con Turci e Noemi: la violenza sulle donne è fatto culturale X Femminicidi, il filosofo Gasparrini: «Se si rimane inerti, si è parte del problema» X Leggi anche › Uccidere una donna, il crimine ha un nome: è reato di femminicidio Ed eccole, con i loro pensieri come infiorescenze, con i dubbi su cosa sia bellezza, con l’onestà e la fragilità di chi scansa i compromessi con sé stessa, con la determinazione a mettere ogni cosa in discussione: le parole, tra pronomi sbagliati e verbi al condizionale, e le persone, finché non avrai provato che non sono – che non siamo – controfigure. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ragazze di oggi: la risposta giusta a questo mondo