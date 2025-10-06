Radioterapia non deve morire sit-in dei progressisti | Urgono nuove strumentazioni

Agrigentonotizie.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I pazienti oncologici sottoposti a radioterapia potrebbero non curarsi più all’ospedale di Agrigento perché dal 2028, l’attuale acceleratore lineare non sarà più aggiornabile e quindi, in assenza di una nuova strumentazione le terapie dovranno spostarsi in altre province. Il grido di allarme era. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: radioterapia - deve

Cerca Video su questo argomento: Radioterapia Deve Morire Sit