Radioterapia non deve morire sit-in dei progressisti | Urgono nuove strumentazioni

I pazienti oncologici sottoposti a radioterapia potrebbero non curarsi più all’ospedale di Agrigento perché dal 2028, l’attuale acceleratore lineare non sarà più aggiornabile e quindi, in assenza di una nuova strumentazione le terapie dovranno spostarsi in altre province. Il grido di allarme era. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it