Radio Kiss Kiss ed ENPA insieme per la Giornata degli Animali 2025

Sbircialanotizia.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 Radio Kiss Kiss rinnova la media partnership con ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali per la Giornata degli Animali, in calendario sabato 4 e domenica 5 ottobre in tutta Italia. Un appuntamento che unisce sensibilizzazione e sostegno concreto ai rifugi, chiamando il pubblico a una partecipazione sentita e responsabile. Un impegno che si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

radio kiss kiss ed enpa insieme per la giornata degli animali 2025

© Sbircialanotizia.it - Radio Kiss Kiss ed ENPA, insieme per la Giornata degli Animali 2025

In questa notizia si parla di: radio - kiss

Radio Kiss Kiss Italia arriva nel Sannio, protagonista alla ‘Notte delle Streghe’

Radio Kiss Kiss Italia, la diretta che accende i riflettori sulla “Notte delle Streghe” e su Benevento

Carlo Alvino, arriva la replica di Radio Kiss Kiss Napoli: il durissimo comunicato dell’emittente radiofonica

Radio Kiss Kiss sostiene la “Giornata degli Animali ENPA” - Il prossimo 7 e 8 ottobre segna il ritorno della tradizionale “Giornata degli Animali ENPA”, un evento promosso dall’Ente Nazionale Protezione Animali. Riporta primaonline.it

Ultima tappa del tour di Radio Kiss Kiss: gran finale del "Kiss Kiss Way" a Golfo Aranci - Una folla da grandi occasioni è attesa a Golfo Aranci, per l’ultima tappa del Kiss Kiss Way – we live. Come scrive fm-world.it

Cerca Video su questo argomento: Radio Kiss Kiss Enpa