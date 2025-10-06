Nel 2025 Radio Kiss Kiss rinnova la media partnership con ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali per la Giornata degli Animali, in calendario sabato 4 e domenica 5 ottobre in tutta Italia. Un appuntamento che unisce sensibilizzazione e sostegno concreto ai rifugi, chiamando il pubblico a una partecipazione sentita e responsabile. Un impegno che si . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Radio Kiss Kiss ed ENPA, insieme per la Giornata degli Animali 2025