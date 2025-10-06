' Racconti sotto l’ulivo' Nermin Kahriman presenta il suo libro dedicato a Sarajevo

Ferraratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 alle 18.30 all’Egò Lounge è previsto un nuovo appuntamento con la rassegna 'Racconti sotto l’ulivo'. Protagonista è Nermin Kahriman che parlerà del suo libro 'Casa mia. Sarajevo vive e vivrà per sempre' in dialogo con la giornalista Giorgia Pizzirani.L’autore ha vissuto in Italia fino. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: racconti - sotto

Notte di Ferragosto: il pozzo dei desideri tra leggende e racconti e cena sotto le stelle

Notte di Ferragosto: il pozzo dei desideri tra leggende e racconti e cena sotto le stelle

Notte di Ferragosto: il pozzo dei desideri tra leggende e racconti e cena sotto le stelle

Cerca Video su questo argomento: Racconti Sotto L8217ulivo Nermin