' Racconti sotto l’ulivo' Nermin Kahriman presenta il suo libro dedicato a Sarajevo

Giovedì 9 alle 18.30 all’Egò Lounge è previsto un nuovo appuntamento con la rassegna 'Racconti sotto l’ulivo'. Protagonista è Nermin Kahriman che parlerà del suo libro 'Casa mia. Sarajevo vive e vivrà per sempre' in dialogo con la giornalista Giorgia Pizzirani.L’autore ha vissuto in Italia fino. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it