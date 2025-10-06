Raccolti oltre 360 chili di rifiuti a Vasto nella tappa di Insieme a te per l’ambiente di McDonald’s

Oltre 360 kg di rifiuti sono stati raccolti a Vasto in occasione della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, patrocinata dal Comune di Vasto. 24 sacchi raccolti da 32 volontari nella giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

