Raccolta fondi per la colonia felina Un aiuto a chi si occupa dei mici
Il Lions Club Biassa, di recentissima costituzione, si è riunito alcuni giorni fa al ristorante Paradiso Del Golfo per iniziare ufficialmente l’attività e proprio alla vigilia di San Francesco, santo protettore degli animali, ha aperto l’anno lionistico 20252026 con un service di raccolta fondi a sostegno della colonia felina di Biassa raggiungendo un ottimo risultato e offrendo una risposta concreta ad un bisogno del territorio. La richiesta di sostegno alla colonia felina era arrivata proprio da chi per tanto tempo si è occupato personalmente del gruppo di animali, che conta la presenza di ben 34 gatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
