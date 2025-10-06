Raccolta differenziata i cassonetti intelligenti arrivano nelle scuole di Battipaglia

Arrivano le isole ecologiche intelligenti. Le prime strutture saranno installate nelle scuole di Battipaglia. L’investimento è di 1 milione di euro finanziato con fondi Pnrr a cui ha avuto accesso il Comune e permetterà di raggiungere livelli più alti di raccolta differenziata. Le nuove isole. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: raccolta - differenziata

Rifiuti, la discarica in alto mare. E la raccolta differenziata continua ad arretrare

Rifiuti | Sì ai cestini per la raccolta differenziata nei parchi pubblici, approvata la mozione di Guarducci: il piano per la sostituzione

Ama: meno segnalazioni dai cittadini e più efficienza nella gestione dei rifiuti. Raccolta differenziata al 49,3%

AVVISO RACCOLTA DIFFERENZIATA Tornano le dimostrazioni pratiche. Domani sabato 4 ottobre a Casanova dalle 15,30 alle 16,30 e poi a Leonessa davanti Alimentari Agabiti dalle 16,45 alle 17,30. Domenica 5 ottobre a Terzone dalle 12 alle 13 davanti al Vai su Facebook

Battipaglia, arrivano i “cassonetti intelligenti”: un nuovo futuro per la raccolta differenziata - Con un investimento di 1 milione di euro finanziato attraverso i fondi del PNRR, il Comune di Battipaglia avvia un progetto innovativo per la gestione dei rifiuti: l’installazione delle prime isole ... Da infocilento.it

I "cassonetti intelligenti" sbarcano nelle scuole di Battipaglia - L’investimento è di un milione di euro finanziato con fondi PNRR a cui ha avuto accesso il ... Riporta msn.com