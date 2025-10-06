Qui Como Fabregas resta in silenzio parola a Ludi | Noi all’altezza di chi è in Champions

Nella notte in cui brilla ancora la stella di Addai, che a soli 20 anni è diventato una certezza del Como dimostrandolo pure nel match di Bergamo, i lariani tornano a casa con un punto ma soprattutto consapevoli di aver superato un altro esame importante. Cesc Fabregas (squalificato) ha sofferto in silenzio seduto in tribuna ma alla fine era ovviamente soddisfatto come il ds Carlalberto Ludi che ancora una volta lo ha sostituito davanti ai microfoni: "Siamo molto orgogliosi della partita con l’ Atalanta. Dal punto di vista tecnico ci ha visto sbagliare qualcosa ma pure farne altre importanti, abbiamo giocato alla pari di una squadra di Champions League portando a casa un pareggio importante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Qui Como. Fabregas resta in silenzio, parola a Ludi: "Noi all’altezza di chi è in Champions»

In questa notizia si parla di: como - fabregas

Audero Juventus senza sosta: intensificati i contatti per il portiere del Como, c’è l’ok di Fabregas. Tutti i dettagli

Calciomercato Como, Perrone a titolo definitivo dal City. Fabregas: «Siamo entusiasti»

Como, sul campo del Sinigaglia la partita improvvisata dei baby Fabregas e Messi

Xavier Jacobelli. . Un inno al bel calcio @atalanta @como1907 @seriea #juric @fabregas Vai su Facebook

Maxi squalifiche in casa Como: Jesus Rodriguez e Fabregas saltano la #Juve - X Vai su X

Qui Como. Fabregas resta in silenzio, parola a Ludi: "Noi all’altezza di chi è in Champions» - Nella notte in cui brilla ancora la stella di Addai, che a soli 20 anni è diventato una certezza del Como dimostrandolo pure nel match di Bergamo, i lariani tornano a casa con un punto ma soprattutto ... Segnala msn.com

Como, perché Fabregas non parla da giorni alla stampa: la sofferenza del tecnico spagnolo - Anche perché è il Como a parlare per conto suo, spiegando come il tecnico non abbia accettato la squalifica e come gli azzurri siano stati penalizzati dall'arbit ... Riporta sport.virgilio.it