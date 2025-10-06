Questo è il make up per i primi freddi | parola di Amal Clooney

Una pelle dorata e luminosa anche in inverno? La risposta è sì, a patto che si punti sui toni “ tostati ”, nuance come il biscotto, il terracotta e il bronzo applicate sapientemente sul viso per valorizzarne i punti forti e illuminare le zone più scure. Il “ toasted make up ” è una delle tendenze trucco dell’autunno, e dopo Hailey Bieber e Selena Gomez (che ha sfoggiato queste tonalità anche sulle unghie) all’elenco delle fan si è unita Amal Clooney. Amal Clooney radiosa in un trucco caldo e luminoso. Amal ha rubato la scena accompagnando il marito agli Albies Awards, i primi organizzati annualmente dalla Clooney Foundation for Justice. 🔗 Leggi su Amica.it

