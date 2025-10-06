Queste sneakers chunky sono il welcome back to 90s che indosseremo per tutto l’autunno

La moda, si sa, è un eterno ritorno. E per l’autunno 2025, la macchina del tempo fashion ci riporta dritti a uno dei decenni più iconici e audaci di sempre: gli anni ’90. Tra jeans a vita alta, felpe oversize e un inconfondibile estetica grunge, c’è una calzatura che più di ogni altra incarna questo revival: la Fila Disruptor. Nella sua versione total white, questa sneaker chunky non è solo una scarpa, ma un vero e proprio manifesto di stile, pronta a dominare lo street style della stagione. Il ritorno in grande stile delle “dad shoes”. L’autunno 2025 celebra le forme audaci, esagerate e dal carattere forte. 🔗 Leggi su Dilei.it

