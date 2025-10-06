Queste sneakers chunky sono il welcome back to 90s che indosseremo per tutto l’autunno
La moda, si sa, è un eterno ritorno. E per l’autunno 2025, la macchina del tempo fashion ci riporta dritti a uno dei decenni più iconici e audaci di sempre: gli anni ’90. Tra jeans a vita alta, felpe oversize e un inconfondibile estetica grunge, c’è una calzatura che più di ogni altra incarna questo revival: la Fila Disruptor. Nella sua versione total white, questa sneaker chunky non è solo una scarpa, ma un vero e proprio manifesto di stile, pronta a dominare lo street style della stagione. Il ritorno in grande stile delle “dad shoes”. L’autunno 2025 celebra le forme audaci, esagerate e dal carattere forte. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: sneakers - chunky
Dai tacchi più vertiginosi alle suole chunky delle sneakers, dai dettagli gioiello all'open-toe: le sfilate Primavera-estate 2026 della Fashion Week milanese ci portano alla scoperta delle tendenze, dalle caviglie in giù, della stagione che presto verrà - X Vai su X
WOOLRICH Donna Euro 235 https://www.pinkpelletteria.it/product/woolrich-chunky-court-sneaker-women-calf-camoscio-wfw252500a20c6-bianco-bianco Vai su Facebook
La tendenza moda autunno 2024 sono le chunky sneakers - Fatta eccezione forse solo per l’estate, le scarpe sportive ci accompagnano tutto l’anno in qualsiasi ... Lo riporta cosmopolitan.com
E’ finita l’era delle chunky sneakers, ora sono di moda le scarpe da ginnastica mini - Bisogna ammettere che quella delle chunky sneaker, ovvero le scarpe da ginnastica ... Da fanpage.it