Quest’autunno è delle décolletés colorate | coordinate e color block

Metropolitanmagazine.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo già parlato del color blocking, e per la prossima stagione sembra essere dedicato anche alle scarpe. Infatti, per l’autunno-primavera 2025, le décolletés colorate saranno un vero e proprio must-have. Ma monocolore e abbinate ai collant: abbiamo raccolto alcune inspo che arrivano direttamente dalle celebs, che si sono presentate ai front-row delle griffe più famose con delle scarpe iconiche come le pupms. Décolletés colorate e blocchi di colore: la tendenza autunno-inverno 2025. Quale modello scegliere? Tutto dipende dall’effetto finale che vogliamo dare. Si tratta infatti di più di un semplice paio di scarpe: è un vero e proprio accessorio, simbolo di uno statement, che da il tocco finale al look sia che si tratti di un modello più classico o più sperimentale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

quest8217autunno 232 delle d233collet233s colorate coordinate e color block

© Metropolitanmagazine.it - Quest’autunno è delle décolletés colorate: coordinate e color block

In questa notizia si parla di: quest - autunno

Digimon Beatbreak, il reboot pronto alla prèmiere per quest'autunno: adesso i Digimon evolvono con le emozioni

L'attrice esplosa con "Twilight" e passata al cinema d'autore debutta dietro la macchina da presa con "Le conseguenze dell'acqua", al cinema quest'autunno

Le mostre di design da vedere quest’autunno

Cerca Video su questo argomento: Quest8217autunno 232 D233collet233s Colorate