Quest’autunno è delle décolletés colorate | coordinate e color block

Abbiamo già parlato del color blocking, e per la prossima stagione sembra essere dedicato anche alle scarpe. Infatti, per l’autunno-primavera 2025, le décolletés colorate saranno un vero e proprio must-have. Ma monocolore e abbinate ai collant: abbiamo raccolto alcune inspo che arrivano direttamente dalle celebs, che si sono presentate ai front-row delle griffe più famose con delle scarpe iconiche come le pupms. Décolletés colorate e blocchi di colore: la tendenza autunno-inverno 2025. Quale modello scegliere? Tutto dipende dall’effetto finale che vogliamo dare. Si tratta infatti di più di un semplice paio di scarpe: è un vero e proprio accessorio, simbolo di uno statement, che da il tocco finale al look sia che si tratti di un modello più classico o più sperimentale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

