Quelli che vanno a vivere in montagna tra smart working e bonus | Qui troviamo la nostra dimensione

Nel 2024 35 mila italiani hanno scelto di trasferirsi in montagna. Altri 100 mila lo avevano fatto dal 2019 al 2023: lo dice il Rapporto “Montagne Italia 2025” dell’Uncem. 12 mila italiani e 22 mila gli stranieri nell’ultimo anno. I sociologi la definiscano migrazione verticale. E si accompagna alla fuga dai centri urbani. «La pandemia e il telelavoro hanno accelerato un processo già in corso», osserva con Il Messaggero Filippo Barbera, sociologo economico dell’Università di Torino: «Vivere a 600 metri non è più isolamento, ma scelta consapevole». Andare a vivere in montagna. A crescere, spiega il quotidiano sono soprattutto le aree montane del Nord e del Centro Italia. 🔗 Leggi su Open.online

