Tel Aviv – La sala sfarzosa della Casa Bianca dove Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno illustrato a grandi linee i loro progetti per la fine della guerra e per nuovi equilibri in Medio Oriente era in netto contrasto con le immagini di miseria umana provenienti da Gaza e – in maniera forse meno tangibile ma non meno profonda – anche da Israele. A due anni dal “7 ottobre entrambi i popoli sono allo stremo, comprendono di essere precipitati in un baratro nemmeno immaginabile ventiquattro mesi prima. E le rispettive leadership non accennano affatto ad avventurarsi in autocritiche. Israele, ministro della Difesa Katz: "Evacuati 900mila residenti palestinesi da Gaza" Ancora non è emerso un leader di Hamas che obietti sul momento scelto da Yahia Sinwar per lanciare l’offensiva “Tufan al-Aqsa” (la “marea di liberazione” della moschea di Gerusalemme) che colse di sorpresa non solo Israele, ma anche gli stessi intimi alleati di Hamas: Hezbollah e Iran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Quelle masse di sfollati in una Gaza senza uscita: Israele si specchia nel suo Vietnam