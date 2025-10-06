Quella volta che Martin Scorsese voleva fare il prete ma fu cacciato dal seminario raccontata in una docuserie
Taxi Driver, Toro scatenato, Quei bravi ragazzi, Casinò, sono tutti film che hanno rischiato di non essere mai realizzati, questo perché la prima vocazione di Martin Scorsese non fu il cinema. La rivelazione nella docuSerie AppleTv Mr. Scorsese di Rebecca Miller, presentata in anteprima al New York Film Festival. Il regista quattro volte premio Oscar infatti da ragazzo aveva intrapreso la carriera sacerdotale, a 7 anni partecipò per la prima volta ad una messa cattolica nella Cattedrale di San Patrizio a New York e frequentò un seminario fino all’adolescenza. «Si trattava di un seminario preparatorio – ricorda il regista, oggi 82enne – da qualche parte sulla 85esima Strada. 🔗 Leggi su Open.online
