Quei centodieci italiani sfiorati da un bombardamento russo in Ucraina una flottiglia per cui non si indigna nessuno

Cento italiani sotto le bombe russe: se fosse successo a Gaza, sarebbe già una piazza. Ma per l’Ucraina, silenzio. Ecco la doppia morale che racconta il nostro tempo. Centodieci italiani, f. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quei centodieci italiani sfiorati da un bombardamento russo in Ucraina, una flottiglia per cui non si indigna nessuno

In questa notizia si parla di: quei - centodieci

Quei centodieci italiani sfiorati da un bombardamento russo in Ucraina, una flottiglia per cui non si indigna nessuno - Stavano viaggiando verso il confine polacco dopo aver portato aiuti e costruito ponti tra università, parrocchie e imprese ucraine distrutte e per sostenere chi resiste all'aggressione russa ... Si legge su ilfoglio.it

Bombe sul treno con 110 volontari italiani in Ucraina, attivisti sfiorati dal raid della Russia su Leopoli - Nel raid russo a Leopoli, Ucraina, sono stati sfiorati 110 attivisti italiani che viaggiavano su un treno: hanno confermato di stare tutti bene ... Come scrive virgilio.it