di Doriano Rabotti Tra la via Emilia e il West è un luogo dell’anima più che della geografia, un ponte tra mondi lontani uniti dalla capacità di sognare sulle ali di parole e note. È anche il titolo di un famoso album di Francesco Guccini, ’modenese volgare’ per sua stessa definizione che dalla ’piccola città, bastardo posto’ ha tratto la spinta per fare sapere a tutti che se c’è un’America della musica d’autore, è in Emilia, e Modena ne è la vera capitale. Qui Guccini è nato ed è cresciuto, questa è la terra dove affonda le sue Radici, con la maiuscola come da titolo di un suo album che è uno dei capisaldi della musica d’autore italiana, uno dei primi momenti in cui il folk americano di Dylan e Guthrie prende accenti e inflessioni padane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quei cantautori tra la via Emilia e il rock