Biglietti gratis per tutti. I cercatori di guai della Flotilla, espulsi da Israele, non hanno pagato un euro per rientrare in Italia. I biglietti del volo da Istanbul sono stati gentilmente forniti dal consolato italiano e fanno parte di un "pacchetto" promozionale della Turkish airlines, che dovrebbe servire per gli italiani veramente in difficoltà. Tecnicamente lo Stato italiano non ha sborsato nulla, ma ha senso "premiare" i flottanti, che poi sparano a palle incatenate sul governo, con biglietti gratis? Per la tratta precedente da Tel Aviv le spese di espulsione sono state pagate, come avviene sempre nei casi di espulsione, dall'odiato Israele.

© Ilgiornale.it - Quei biglietti gratuiti ai rimpatriati