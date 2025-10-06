Quei biglietti gratuiti ai rimpatriati

Ilgiornale.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biglietti gratis per tutti. I cercatori di guai della Flotilla, espulsi da Israele, non hanno pagato un euro per rientrare in Italia. I biglietti del volo da Istanbul sono stati gentilmente forniti dal consolato italiano e fanno parte di un "pacchetto" promozionale della Turkish airlines, che dovrebbe servire per gli italiani veramente in difficoltà. Tecnicamente lo Stato italiano non ha sborsato nulla, ma ha senso "premiare" i flottanti, che poi sparano a palle incatenate sul governo, con biglietti gratis? Per la tratta precedente da Tel Aviv le spese di espulsione sono state pagate, come avviene sempre nei casi di espulsione, dall'odiato Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

quei biglietti gratuiti ai rimpatriati

© Ilgiornale.it - Quei biglietti gratuiti ai rimpatriati

In questa notizia si parla di: quei - biglietti

quei biglietti gratuiti rimpatriatiQuei biglietti gratuiti ai rimpatriati - Per la tratta precedente da Tel Aviv le spese di espulsione sono state pagate, come avviene sempre nei casi di espulsione, dall'odiato Israele ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Quei Biglietti Gratuiti Rimpatriati